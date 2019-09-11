مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,540.91 بانخفاض قدره 7.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.10 بارتفاع قدره 0.90 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و436 ألفاً و904 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 491 ألفاً و140 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.