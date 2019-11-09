سعر نفط خام برنت يتراجع اليوم بنسبة 0.90%

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، اليوم بمقدار 0.56 سنتاً أو بنسبة 0.90% إلى 61.73 دولاراً أمريكياً.وانخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 0.63 سنتاً أو بنسبة 1.10% إلى 56,52 دولاراً أمريكياً.