الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم، حيث فقدت موجة من الصعود غذتها آمال في انتعاش اقتصادي من التباطؤ الذي أدى إليه فيروس كورونا، حتى مع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة لأقل من مليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس .

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 43.40 نقطة، أي ما يعادل 0.17 بالمئة، ليصل إلى 26226.49 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 11.31 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 3111.56 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 33.26 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 9649.65 نقطة.