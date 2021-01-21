البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.01%

غلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.01% أي ما يعادل 0.05 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 482.33 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 119,191 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 182,467 دولاراً نُفذت من خلال 77صفقة.