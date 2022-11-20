بورصة مصر تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 823.9 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06 % ليغلق عند مستوى 12523.84 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.84 % مسجلًا 2408.41 نقاط، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 0.56 % لينهي التعاملات عند مستوى 3502.23 نقطة.