سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 7 أغسطس آب فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 7 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 7 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

الليرة السورية
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ليرة سورية = 0.0321 جنيه مصري
جنيه مصري = 31.1114 ليرة سورية

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سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 7 أغسطس آب فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 7 أغسطس آب فى البنوك المصرية



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