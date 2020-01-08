بورصة باريس تغلق مرتفعة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاع طفيف في مؤشرها بنسبة 0.31 %.

وصعد مؤشر "كاك 40" بمقدار 18.65 نقطة ليصل إلى مستوى 6031 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.2 مليارات يورو.