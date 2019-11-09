أسعار الذهب الفورية تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017م

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، عند 1468.86 دولاراً أمريكياً مسجلاً، بذلك، أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو 2017م.وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية اليوم بنسبة 0.2% إلى 1470.10 دولاراً أمريكياً.