الذهب يسجل أكبر أسبوع من الخسائر في 3 أعوام

هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات إيجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016 .

وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية على بضائع صينية قد تلغى إذا تم الوصول الى اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة الى 16.83 دولار للأوقية بعد ان لامست أدنى مستوى منذ الثالث عشر من أغسطس، وسجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2016 .

وانخفض البلاتين 2.2 بالمئة الى 888.77 دولار للأوقية وينهي الاسبوع على خسارة بحوالي 6 بالمئة، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر2015 .

وتراجع البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1744.65 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين، وسجل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

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