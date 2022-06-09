أسعار النفط تنخفض لكنها تظل فوق 120 دولاراً

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث عمليات إغلاق وبائي جديدة في الصين، لكن لا يزال برميل الخام ثابتا فوق 120 دولارا بسبب الطلب على السفر الصيفي القوي المتوقع في الولايات المتحدة وأغلق خام القياس العالمي "برنت" المتداول في لندن، على انخفاض قدره 51 سنتا، أو 0.4%، عند 123.07 دولار للبرميل، فيما اختتم الخام الأمريكي "نايمكس" متراجعا 60 سنتا أو بنسة 0.5% إلى 121.51 دولار للبرميل.