ارتفاع الأسهم اليابانية في تداولاتها الصباحية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم في تداولاتها الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 42ر118 نقطة، ما نسبته 50ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 35ر23793 نقطة، وارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 65ر0 في المئة، ما يعادل 64ر11 نقطة، ليصل إلى 24ر1799 نقطة.