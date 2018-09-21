ارتفاع الأسهم اليابانية في تداولاتها الصباحية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم في تداولاتها الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 42ر118 نقطة، ما نسبته 50ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 35ر23793 نقطة، وارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 65ر0 في المئة، ما يعادل 64ر11 نقطة، ليصل إلى 24ر1799 نقطة.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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