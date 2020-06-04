الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29 % مقارنة مع بيانات الأمس.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مقابل الدولار عند 1.2608 دولار، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.51 % إلى 1.1135 يورو.