سعر جنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يوليو تموز
آخر تحديث GMT22:41:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر جنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يوليو /تموز

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر جنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يوليو /تموز

جنيه مصري
القاهرة - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.2254 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4369 جنيه مصري

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر جنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يوليو تموز سعر جنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يوليو تموز



أخبار ذات صلة

GMT 21:43 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

سعر فرنك جيبوتي مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز
العرب اليوم - سعر فرنك جيبوتي مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز

GMT 21:41 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

سعر ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز
العرب اليوم - سعر ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز

GMT 21:35 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

سعر دينار تونسي مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز
العرب اليوم - سعر دينار تونسي مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز

GMT 21:34 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

سعر ريال قطري مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز
العرب اليوم - سعر ريال قطري مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز

GMT 21:33 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

سعر ريال عماني مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز
العرب اليوم - سعر ريال عماني مقابل الريال السعودي اليوم 2 يوليو /تموز

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر جنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يوليو تموز سعر جنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يوليو تموز



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسَّقته مع صندل بكعب عالٍ مِن "تابيثا سيمونز"

ميلي بوبي براون في أحدث إطلالاتها بفستان وردي

لوس أنجلوس _ العرب اليوم

بدت ميلي بوبي براون لافتة بفستان وردي من توقيع "رودارتيه" وذلك في العرض الأول للموسم الثالث من المسلسل الشهير "سترينجر ثينغز" ليلة الجمعة الماضية في لوس أنجلوس. وسارت الممثلة الشابة على السجادة الحمراء مرتدية فستانا حريريا ورديا غنيا بالكشاكش من الأورجانزا، والذي نسقته مع صندل بكعب عالٍ Leticia بلون وردي فاتح من تابيثا سيمونز، تميز بحزام على الكاحل ويبلغ سعره 645 دولارًا. ورافقت براون بقية زملائها بما في ذلك نوا شناب، الذي ساعدها خلال الحدث، إذ أمسك بكاب فستانها المتدفق، مرتديا زيا كاملا من توقيع العلامة الإيطالية فندي. وارتدت زميلتها الممثلة سادي سينك زيا ب اللون الوردي لحضور العرض الأول، نسقته مع صندل كوكو من صوفيا ويبستر والذي تميز بكعب مزين بالكريستال. وقد يهمك ايضاً: كيم كارداشيان تتألَّق خلال حفل عيد ميلاد شقيق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:35 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

القميص النسائي يتألق بطابع بوهيمي في صيف 2019
العرب اليوم - القميص النسائي يتألق بطابع بوهيمي في صيف 2019

GMT 01:51 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

تشيلي أصبحت وجهة فريدة من نوعها للسياحة الفلكية
العرب اليوم - تشيلي أصبحت وجهة فريدة من نوعها للسياحة الفلكية

GMT 01:34 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

مطابخ بنمط أميركي في منازل نجوم "هوليوود"
العرب اليوم - مطابخ بنمط أميركي في منازل نجوم "هوليوود"

GMT 05:54 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

عادل الجبير يُؤكِّد عدم السماح لإيران بالاستمرار في سياساتها العدوانية
العرب اليوم - عادل الجبير يُؤكِّد عدم السماح لإيران بالاستمرار في سياساتها العدوانية

GMT 02:54 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

ابنة أصالة تُفاجئ مُتابعيها بطريقة وضعها للمكياج
العرب اليوم - ابنة أصالة تُفاجئ مُتابعيها بطريقة وضعها للمكياج

GMT 00:46 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

سيلين ديون تتألَّق بتصميم عصري جريء من "شانيل"
العرب اليوم - سيلين ديون تتألَّق بتصميم عصري جريء من "شانيل"

GMT 02:22 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية في العالم
العرب اليوم - أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية في العالم

GMT 09:55 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

15 تصميم رائع لحمامات باللون الأبيض مع الخشب
العرب اليوم - 15 تصميم رائع لحمامات باللون الأبيض مع الخشب

GMT 02:44 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

رجب أردوغان يُؤكِّد أنّه مِن المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن"
العرب اليوم - رجب أردوغان يُؤكِّد أنّه مِن المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن"

GMT 04:05 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

الإعلامية راغدة شلهوب تؤكد أن مصر صاحبة الفضل في شهرتها
العرب اليوم - الإعلامية راغدة شلهوب تؤكد أن مصر صاحبة الفضل في شهرتها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:05 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

نجم "ذا فويس كيدز" يُفاجئ الجميع بخسارته للكثير مِن وزنه
العرب اليوم - نجم "ذا فويس كيدز" يُفاجئ الجميع بخسارته للكثير مِن وزنه

GMT 02:27 2019 الخميس ,20 حزيران / يونيو

العزازي يعلن عن مشروعات خدمية عملاقة في المنطقة
العرب اليوم - العزازي يعلن عن مشروعات خدمية عملاقة في المنطقة

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 11:24 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

الصداقة (السرّية) بين الرجل والمرأة شُبْهة عشقية غير معلنة
العرب اليوم - الصداقة (السرّية) بين الرجل والمرأة شُبْهة عشقية غير معلنة

GMT 00:26 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

هل "يشفي" حليب الإبل من مرض السكري؟
العرب اليوم - هل "يشفي" حليب الإبل من مرض السكري؟

GMT 04:20 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

"إغريجا دا سانتا إنغراسيا" أبرز كاتدرائيات لشبونة
العرب اليوم - "إغريجا دا سانتا إنغراسيا" أبرز كاتدرائيات لشبونة

GMT 13:16 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

وزارة الدفاع الجزائرية تتربع على عرش ميزانية الدولة 2018
العرب اليوم - وزارة الدفاع الجزائرية تتربع على عرش ميزانية الدولة 2018

GMT 01:54 2017 السبت ,22 تموز / يوليو

طالبة في كلية الهندسة انقلب بها الحال إلى بائعة هوى في أربيل
العرب اليوم - طالبة في كلية الهندسة انقلب بها الحال إلى بائعة هوى في أربيل

GMT 09:24 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

جزر الملكة شارلوت في كندا رحلة إلى العزلة على حافة العالم
العرب اليوم - جزر الملكة شارلوت في كندا رحلة إلى العزلة على حافة العالم

GMT 04:21 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

"بي إم دابليو" تجري اختبار للفئة الثالثة الجديدة قبل طرحها رسميًا
العرب اليوم - "بي إم دابليو" تجري اختبار للفئة الثالثة الجديدة قبل طرحها رسميًا

GMT 20:15 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

"هوليوود ريبورتر" تكشف تفاصيل فيلم " 122" للعراقي ياسر الياسري
العرب اليوم - "هوليوود ريبورتر" تكشف تفاصيل فيلم " 122" للعراقي ياسر الياسري

GMT 20:51 2017 الجمعة ,29 أيلول / سبتمبر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني

GMT 16:04 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

عبدالرقيب فتح يؤكد أن تصرفات "الحوثيين" تنذر بكارثة
العرب اليوم - عبدالرقيب فتح يؤكد أن تصرفات "الحوثيين" تنذر بكارثة

GMT 06:21 2017 الإثنين ,06 شباط / فبراير

أحمد عز يجسد دور الرائد سيف الضبع في "الخلية"
العرب اليوم - أحمد عز يجسد دور الرائد سيف الضبع في "الخلية"

GMT 04:24 2016 السبت ,16 تموز / يوليو

مسلمات يشاركن قصصهن على الـ"فيسبوك" ويحاربن الصورة النمطية
العرب اليوم - مسلمات يشاركن قصصهن على الـ"فيسبوك" ويحاربن الصورة النمطية

GMT 00:55 2017 الأربعاء ,09 آب / أغسطس

بلقيس تتألق بإطلالة بيضاء من تصميم الكسندر ماكوين 
العرب اليوم - بلقيس تتألق بإطلالة بيضاء من تصميم الكسندر ماكوين 

GMT 01:36 2014 الأربعاء ,17 أيلول / سبتمبر

القماش "التايغر" يعتبر ثروة في عالم المفروشات
العرب اليوم - القماش "التايغر" يعتبر ثروة في عالم المفروشات

GMT 16:18 2016 الجمعة ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

التلفزيون المصري يعرض حوارًا نادرًا مع الشاعر الغنائي حسين السيد
العرب اليوم - التلفزيون المصري يعرض حوارًا نادرًا مع الشاعر الغنائي حسين السيد

GMT 02:42 2015 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

أنثى شامبنزي حامل تتبنى أيتام قريناتها في سلوك غير مسبوق
العرب اليوم - أنثى شامبنزي حامل تتبنى أيتام قريناتها في سلوك غير مسبوق

GMT 07:59 2019 السبت ,23 آذار/ مارس

ترامب يُؤكِّد أنّ بقاء الرسوم لا يعني أن المحادثات في مأزق
العرب اليوم - ترامب يُؤكِّد أنّ بقاء الرسوم لا يعني أن المحادثات في مأزق

GMT 22:26 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

الجامعة البريطانية في دبي تحتفل بتخريج الفوج 13
العرب اليوم - الجامعة البريطانية في دبي تحتفل بتخريج الفوج 13

GMT 16:24 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

شبح التضخم يدفع "المركزي التركي" إلى تثبيت أسعار الفائدة
العرب اليوم - شبح التضخم يدفع "المركزي التركي" إلى تثبيت أسعار الفائدة

GMT 03:30 2018 الأحد ,22 تموز / يوليو

أحمد شعبان يتحدّث عن أهمّ أعراض "شاكرا القاعدة"
العرب اليوم - أحمد شعبان يتحدّث عن أهمّ أعراض "شاكرا القاعدة"

GMT 10:01 2018 الأحد ,25 شباط / فبراير

عماد أبو اشتية يعلن أنّ الفن هو صياغة الواقع
العرب اليوم - عماد أبو اشتية يعلن أنّ الفن هو صياغة الواقع

GMT 03:45 2018 الأحد ,25 شباط / فبراير

مسرح الهناجر يستضيف العرض المسرحي "مفتاح شهرة" أذار المقبل
العرب اليوم - مسرح الهناجر يستضيف العرض المسرحي "مفتاح شهرة" أذار المقبل

GMT 22:24 2015 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

نادي بورصاسبور التركي يبدي رغبته بالتعاقد مع سالم الدوسري
العرب اليوم - نادي بورصاسبور التركي يبدي رغبته بالتعاقد مع سالم الدوسري

GMT 00:36 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

5 طرق لتنظيف السيراميك والأرضيات من الطبيعة
العرب اليوم - 5 طرق لتنظيف السيراميك والأرضيات من الطبيعة

GMT 13:47 2017 الأحد ,01 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين صبري تُشارك في ختام مهرجان الجونة السينمائي
العرب اليوم - ياسمين صبري تُشارك في ختام مهرجان الجونة السينمائي
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab