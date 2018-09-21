بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 67ر0 بالمائة ليصل عند 44ر7815 نقطة .
وأفادت معطيات من موقع البورصة ان حجم التعاملات قد بلغ 875ر5 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 115ر2 مليون دولار أميركي , وسط ارتفاع أسهم 13 شركة وانخفاض أسهم 34 أخرى واستمرار أسهم عشر شركات مدرجة بالبورصة على وضعها .
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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