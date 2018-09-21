بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 67ر0 بالمائة ليصل عند 44ر7815 نقطة .

وأفادت معطيات من موقع البورصة ان حجم التعاملات قد بلغ 875ر5 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 115ر2 مليون دولار أميركي , وسط ارتفاع أسهم 13 شركة وانخفاض أسهم 34 أخرى واستمرار أسهم عشر شركات مدرجة بالبورصة على وضعها .