تونس توقع اتفاقيات تعاون على هامش منتدى الاستثمار

وقّعت تونس عددًا من الاتفاقيات في مجال الاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي مع عدد من الدول، وذلك على هامش أعمال منتدى تونس للاستثمار المنعقد بالعاصمة التونسية حاليًا.

وأبرمت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار اتفاقيات مع نظيرتها الصينية وجمعية التعاون المشترك التونسي التركي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

وأكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري في تصريح صحفي أن الاتفاقيات تهدف إلى زيادة تدعيم التعاون الثنائي والبحث عن استقطاب الاستثمارات من الجانب الصيني والألماني والتركي.