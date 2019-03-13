قطر تصدر قرارا بشأن إقامة الأجانب وتملكهم

وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قرار سيتم في إطاره تحديد المناطق التي يسمح بتملك الأجانب للعقارات فيها، في خطوة تهدف لجذب استثمارات جديدة للقطاع العقاري القطري.

- السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري،