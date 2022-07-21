الاتحاد الأوروبي يحظر شراء واستيراد الذهب الروسي ابتداء من 22 يوليو

كشفت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من 22 يوليو وقالت الوثيقة: "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة أخرى، اعتبارا من 22 يوليو".