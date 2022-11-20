انخفاض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.84 بالمئة

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بقيمة 102.11 نقطة، أي ما نسبته 0.84 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و110.92 نقاط. وتم خلال الجلسة تداول 73 مليونا و828 ألفا و532 سهما، بقيمة 205 ملايين و573 ألفا و487.267 ريال، نتيجة تنفيذ 7808 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.