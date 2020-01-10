أسهم اليابان تغلق على ارتفاع

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم مع زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر، مدعومة بتراجع التوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط وبآمال أن يعزز ما يسمى باتفاق المرحلة 1 التجاري بين الولايات المتحدة والصين أرباح الشركات.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.47% إلى 23850.57 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 % إلى 1735.16 نقطة.