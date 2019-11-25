البورصة العراقية تغلق على انخفاض

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم انخفاضًا بنسبة 0.06% ,متوقفا عند 483.41 نقطة.

وبموجب المؤشر فقد انخفضت اسهم 8 شركات, وارتفعت اسهم 7,فيما حافظت 16 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة ,667,368,294 سهما,بقيمة 1,035,940,063 ديناراً عراقيًا, تحصلت من إبرام 398 صفقة , شملت 31 شركة مساهمة ,من أصل 103 شركات مدرجة في البورصة.