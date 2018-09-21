الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت اليوم على ارتفاع.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 251.22 نقطة، ما نسبته 0.95 في المئة، ليغلق عند مستوى 26656.98 نقطة، في حين صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.78 في المئة، ما يعادل 22.80 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 2930.75 نقطة.

وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 78.19 نقطة، ما نسبتها 0.98 في المئة، ليغلق عند مستوى 8028.23 نقطة.