ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، في وقت حثّ فيه البيت الأبيض الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فوراً بسبب ارتفاع احتمال حصول غزو روسي وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار أو 3.31% لتبلغ عند التسوية 94.44 دولار للبرميل ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.22 دولار أو 3.58% لتبلغ عند التسوية 93.10 دولار للبرميل.