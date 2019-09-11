مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم على ارتفاع عند 14546.351 نقطة، حيث بلغ حجم التداول مقارنة بالأمس من 101,725,480 إلى 216,988,440 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 113%.

وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 3,109,296 إلى 392,927 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت (87)%، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 42 صفقة إلى 84 صفقات بنسبة ارتفاع بلغت 100%.