واشنطن تفرض عقوبات على شركات ساعدت قطاع النفط الإيراني على تجاوز العقوبات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 شركة مقرها الصين وهونغ كونغ والإمارات، ساعدت قطاع النفط الإيراني على تجاوز العقوبات وسهلت بيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية في شرق آسيا.