سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.03%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في المعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.03% إلى 65.35 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.13% إلى 59.48 دولاراً أمريكياً.