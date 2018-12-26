ميزانية مصرف لبنان تبين ارتفاعًا في احتياطات الذهب وتراجعًا في الموجودات بالعملة الأجنبية

أظهرت ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في الموجودات بالعملة الأجنبية بمبلغ قدره 604.57 مليون دولار أمريكي خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2018م إلى 40.88 مليار دولار أمريكي من 41.48 مليار دولار أمريكي في منتصفه.

في المقابل، تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ114.36 مليون دولار أمريكي خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر إلى 11.28 مليار دولار أمريكي نتيجة تحسن سعر الذهب في ظل تزايد الضغط على الدولار الأميركي بعيد التصريح الصادر عن حاكم الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي الذي زاد التوقعات بقرب وصول سلسلة قرارات رفع سعر الفائدة إلى نهايته.

وعلى صعيد سنوي، فقد انخفضت قيمة الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 2.43% 1.02 مليار دولار أمريكي مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر نوفمبر 2017م، والبالغ حينها 41.90 مليار دولار أمريكي كذلك تراجعت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 5.5% (0.66 مليار دولار أمريكي) عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.94 مليار دولار أمريكي ليكون في المحصلة قد انكمش إجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة اجنبية) بـ1.68 مليار دولار أمريكي إلى 52.16 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2018م، مقابل 53.84 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.