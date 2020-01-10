سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 2.21 %

هبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.21 % إلى 1547.85 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 1.35 % إلى 1550.75 دولارًا أمريكيًا.