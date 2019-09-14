سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 سبتمبر
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سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 سبتمبر

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العرب اليوم - سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 سبتمبر

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 سبتمبر

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 168.95 شيكل $47.87
سعر الذهب عيار 22 154.87 شيكل $43.89
اسعار الذهب عيار 21 147.84 شيكل $41.89
اسعار الذهب عيار 18 126.72 شيكل $35.91
سعر الذهب عيار 14 98.56 شيكل $27.93
سعر الذهب عيار 12 84.48 شيكل $23.94
اسعار أوقية الذهب 5,254 شيكل $1,489
اسعار جنيه الذهب 1,183 شيكل $335.13
اسعار كيلو الذهب 168,952 شيكل $47,875

 

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سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 سبتمبر سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 سبتمبر



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