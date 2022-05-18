الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط أمام الدولار وتقترب من رقمها القياسي

تستمر الليرة اللبنانية في الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، لتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في وقت سابق وشهد لبنان، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث تراجعت قيمة الليرة اللبنانية أما دولار في السوق الموازية بشكل كبير جدا، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 31100 و31200 ليرة لبنانية.