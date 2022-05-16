الليرة اللبنانية تتراجع بشكل كبير أمام الدولار

شهد لبنان، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، في وقت تشارف فيه عمليات فرز الأصوات بالانتخابات النيابية التي جرت أمس الأحد، على انتهائها وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أما دولار في السوق الموازية بشكل كبير جدا، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 28000 و28100 ليرة لبنانية.