الذهب يستقر مع هبوط الأسهم
آخر تحديث GMT02:16:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

الذهب يستقر مع هبوط الأسهم

العرب اليوم -

العرب اليوم - الذهب يستقر مع هبوط الأسهم

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

استقر الذهب، الاثنين، بعدما تعافى قليلا من أدنى مستوياته فيما يزيد على أسبوعين، والذي سجله في الجلسة السابقة، مع هبوط أسواق الأسهم قبيل نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في السوق الفورية، ليستقر عند 1276.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الثالث من مايو عند 1273.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1277.30 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتحول اهتمام المستثمرين إلى محضر المركزي الأميركي المنتظر نشره الأربعاء، إذ من المتوقع أن يقدم نظرة على الاجتماع الذي عقده البنك في الأول من مايو، وقرر فيه صناع السياسات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشاروا إلى عدم الرغبة في تعديلها قريبا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 14.45 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر عند 14.33 دولار.
واستقر البلاتين عند 813.75 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 2.1 في المئة إلى 1337.51 دولار للأوقية.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الذهب يستقر مع هبوط الأسهم الذهب يستقر مع هبوط الأسهم



أخبار ذات صلة

GMT 15:02 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

السعودية تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني
العرب اليوم - السعودية تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

GMT 20:21 2019 الأربعاء ,15 أيار / مايو

الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيها مصريا
العرب اليوم - الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيها مصريا

GMT 20:30 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

40 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 6ر2 مليون طن
العرب اليوم - 40 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 6ر2 مليون طن

GMT 20:28 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض
العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

GMT 20:27 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

بورصة البحرين تغلق على انخفاض
العرب اليوم - بورصة البحرين تغلق على انخفاض

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الذهب يستقر مع هبوط الأسهم الذهب يستقر مع هبوط الأسهم



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدى ثوبًا مِن تصميم سيليستينو كوتور

بيلي بورتر بفستان باللون البينك خلال حفل "بيبودي"

نيويورك - مادلين سعاده

ارتدى الممثل المثير للجدل بيلي بورتر البالغ من العمر 49 عامًا، ثوبا من الشيفون والتول بلون الفوشيه، بينما كان يمشي على السجادة الحمراء أثناء وصوله إلى جوائز بيبودي 2019 مساء السبت في شارع سيبرياني وول ستريت في مدينة نيويورك. ويعدّ هذا أكثر مظاهر السجادة الحمراء جرأة حتى الآن وفقا لموقع vouge، بدءًا من ثوب الأوسكار الذي كان عبارة عن فستان بشكل بذلة حتى ظهوره الأخير في Met Gala بشكل كيلوباترا، مع وضع إشارات محددة في الاعتبار فهو يستخدم باستمرار الملابس لإصدار بعد ثقافي أوسع. وارتدى بورتر ثوبا من تصميم سيليستينو كوتور، كان التصميم الوردي والأحمر، الذي تميز بأعمال التطريز المعقدة وأكوام التول، الأمر الأكثر إثارة واللافت للنظر هو التركيز السليم بيئيا، إذ قام المصمم سيليستينو بصناعة الفستان مستفيدا من المواد الحديثة الدوران للحد من ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:16 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

"البلوزة الكتان والجيب الواسعة" لإطلالة أنيقة وحركة سلهة خلال الصيف
العرب اليوم - "البلوزة الكتان والجيب الواسعة" لإطلالة أنيقة وحركة سلهة خلال الصيف

GMT 01:45 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

العائلة المالكة البريطانية تتنزه داخل حديقة جديدة من تصميم دوقة كامبريدج
العرب اليوم - العائلة المالكة البريطانية تتنزه داخل حديقة جديدة من تصميم دوقة كامبريدج

GMT 08:39 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

اجعلي من المصابيح عنصرًا جماليًا في ديكور منزلك بشكل مبتكر
العرب اليوم - اجعلي من المصابيح عنصرًا جماليًا في ديكور منزلك بشكل مبتكر

GMT 00:56 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

ملك هولندا يُفاجئ مهاجرين بحضوره مأدبة إفطار رمضانية
العرب اليوم - ملك هولندا يُفاجئ مهاجرين بحضوره مأدبة إفطار رمضانية

GMT 01:54 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

"الجزيرة" توقف 2 من موظفيها عن العمل بسبب "محرقة اليهود"
العرب اليوم - "الجزيرة" توقف 2 من موظفيها عن العمل بسبب "محرقة اليهود"

GMT 01:34 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

إطلالات النجمات العرب تُبهر الحضور في ثالث أيام مهرجان "كان"
العرب اليوم - إطلالات النجمات العرب تُبهر الحضور في ثالث أيام مهرجان "كان"

GMT 02:30 2019 الإثنين ,20 أيار / مايو

جزيرة إيطالية تسمح لك باسترجاع كلفة فندقك عند هطول المطر
العرب اليوم - جزيرة إيطالية تسمح لك باسترجاع كلفة فندقك عند هطول المطر

GMT 00:38 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

تصاميم غرف نوم تزخر بالبهجة على الطراز الهندي
العرب اليوم - تصاميم غرف نوم تزخر بالبهجة على الطراز الهندي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:08 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

تعرّف على أشهر الشائعات التي واجهت الزعيم عادل إمام
العرب اليوم - تعرّف على أشهر الشائعات التي واجهت الزعيم عادل إمام

GMT 08:41 2019 السبت ,18 أيار / مايو

مي العيدان تُعلن عودة ريم البارودي لأحمد سعد بـ"فيديو قديم"
العرب اليوم - مي العيدان تُعلن عودة ريم البارودي لأحمد سعد بـ"فيديو قديم"

GMT 06:54 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

فوائد نبات الخرفيش
العرب اليوم - فوائد نبات الخرفيش

GMT 19:02 2016 الجمعة ,04 آذار/ مارس

إطلاق تشكيلة من خواتم الخطوبة بلمسة الذهب الأبيض من "سام"
العرب اليوم - إطلاق تشكيلة من خواتم الخطوبة بلمسة الذهب الأبيض من "سام"

GMT 11:38 2015 الأحد ,15 آذار/ مارس

منسف سوري
العرب اليوم - منسف سوري

GMT 02:43 2016 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

زينب مهدي تحذر من الآثار الطبية والاجتماعية لإدمان الأفلام الإباحية
العرب اليوم - زينب مهدي تحذر من الآثار الطبية والاجتماعية لإدمان الأفلام الإباحية

GMT 01:59 2017 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

دراسة تكشف أن مجالسة كبار السنّ للأطفال تطيل العمر
العرب اليوم - دراسة تكشف أن مجالسة كبار السنّ للأطفال تطيل العمر

GMT 23:00 2014 الجمعة ,24 تشرين الأول / أكتوبر

إصابة خمسة أشخاص في حادث تصادم في الباحة
العرب اليوم - إصابة خمسة أشخاص في حادث تصادم في الباحة

GMT 02:06 2015 السبت ,07 آذار/ مارس

مدير شرطة جدة يقلد نواف البوق رتبة رائد
العرب اليوم - مدير شرطة جدة يقلد نواف البوق رتبة رائد

GMT 02:33 2015 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

جيجي حديد تلفت الأنظار في عرض أزياء المصمم جيامباتيستا فالي
العرب اليوم - جيجي حديد تلفت الأنظار في عرض أزياء المصمم جيامباتيستا فالي

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 03:20 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

الأواني الفخارية تشهد إقبالا كبيرا قبيل حلول الشهر الكريم
العرب اليوم - الأواني الفخارية تشهد إقبالا كبيرا قبيل حلول الشهر الكريم

GMT 22:46 2015 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

الورد يسعد المرأة مثل الهدايا الثمينة
العرب اليوم - الورد يسعد المرأة مثل الهدايا الثمينة

GMT 01:20 2016 السبت ,04 حزيران / يونيو

روضة فلسطينية تقيم حفل تخرج يرتدي فيه الأطفال ملابس عسكرية ويؤدون تدريبات على دبابة
العرب اليوم - روضة فلسطينية تقيم حفل تخرج يرتدي فيه الأطفال ملابس عسكرية ويؤدون تدريبات على دبابة

GMT 21:16 2016 الإثنين ,07 آذار/ مارس

الحكومة السورية تقرر إلغاء العطلة الرسمية في 8 آذار
العرب اليوم - الحكومة السورية تقرر إلغاء العطلة الرسمية في 8 آذار

GMT 01:53 2014 السبت ,11 تشرين الأول / أكتوبر

"تسلا موتورز" تكشف عن سيارة كهربائية بمحركين
العرب اليوم - "تسلا موتورز" تكشف عن سيارة كهربائية بمحركين

GMT 06:37 2017 الثلاثاء ,29 آب / أغسطس

أطفال الرقة السورية يروون شهادات مروّعة عن ضحايا "داعش"
العرب اليوم - أطفال الرقة السورية يروون شهادات مروّعة عن ضحايا "داعش"

GMT 23:13 2015 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

قطر تستضيف بطولة العالم للجمباز في نسختها القادمة لعام 2018
العرب اليوم - قطر تستضيف بطولة العالم للجمباز في نسختها القادمة لعام 2018
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab