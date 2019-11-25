سعر الجنيه الإسترليني يرتفع اليوم بنسبة 0.3% مقابل الدولار



ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم، بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي إلى 1,2868 دولارًا أمريكيًا، كما صعد مقابل اليورو اليوم بذات النسبة إلى 85.67 بنسًا.

وجاء ذلك الصعود على خلفية استطلاعات بريطانية للرأي بخصوص الانتخابات العامة البريطانية المرتقبة، التي أشارت إلى تقدم قوي لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والذي يتعهد برنامجه الانتخابي بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي وتخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق، على حزب العمال البريطاني المعارض.