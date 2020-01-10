الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.58% أي ما يعادل 683 نقطة، وأقفل عند مستوى 43207 نقاط.

وبلغ حجم التداول 303500140 سهماً نفذت في 355 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 219 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 118 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.