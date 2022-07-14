الدولار يواصل صعوده ويسجل أعلى مستوى أمام الين الياباني منذ نحو ربع قرن

واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية، وتجاوز الدولار أمام العملة اليابانية مستوى 139 ينا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام 1998. وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 138.76 ين ياباني، وقبل ذلك سجلت العملة الأمريكية قراءة فوق مستوى 139 ينا وذلك للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر 1998 ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.79% إلى 108.81 نقطة.