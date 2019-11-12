البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.21%، عند مستوى 1809.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.0 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهم، نفذت خلال 2,099 صفقة.