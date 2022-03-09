انخفاض أسعار النفط بنسبة 12%

تسارع انخفاض أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ تراجع سعر الخام في الأسواق الدولية الرئيسية بأكثر من 12% وتراجع سعر النفط من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 12.58% حيث هبط إلى مستوى 111.88 دولار للبرميل عند الساعة 17:38 بتوقيت غرينتش كما هبط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي الرئيسي "WTI" في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 11.41% إلى 109.91 دولار للبرميل.