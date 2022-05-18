التضخم في المملكة المتحدة يواصل صعوده ويسجل مستويات قياسية في 40 عاماً

سجل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في شهر أبريل الماضي أعلى مستوى له منذ العام 1982، حيث بلغ مستوى 9% مقابل مستوى تم تسجيله الشهر الذي قبله (مارس 2022) عند 7%.