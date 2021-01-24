البورصة المصرية تغلق على تباين الأحد

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر689 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 11ر1 % ليبلغ مستوى 25ر11525 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 73ر0 % ليبلغ مستوى 85ر2328 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 4ر0 % ليبلغ مستوى 36ر3341 نقطة