بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " تونانداكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 56ر0 % ليصل عند 23ر7558 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 604ر2 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 923 ألف دولار أمريكي, وسط ارتفاع أسهم 15 شركة، وانخفاض 39 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.