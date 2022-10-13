النقابات العمالية الفرنسية تنوي الإضراب يوم 18 أكتوبر

أعلنت النقابات العمالية الفرنسية عن التظاهر من أجل رفع الأجور والمطالبة بالحق في الإضراب يوم 18 أكتوبر. وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب، على وجه الخصوص، تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد العام للعمال "CGT" ، وسلطة العمال "FO"، والاتحاد الموحد لنقابات العمال "FSU" والتضامن "Solidaires".