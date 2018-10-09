مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي على ارتفاع

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع. ‬

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.36 % ليصل إلى3321.79‪ ‬ نقطة‪.‬

وحقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 30.06 ‪‬نقطة ليصل إلى 11977.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس" الأسباني 0.64 و 0.67 نقطة على الترتيب.