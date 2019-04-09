أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
آخر تحديث GMT09:41:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

العرب اليوم -

العرب اليوم - أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

الذهب
لندن - العرب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1299.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار عند 1303.61 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 إلى 1303.20 دولار للأوقية.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار



أخبار ذات صلة

GMT 07:04 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

ترامب يتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدة ويؤكد فرض رسوم جديدة
العرب اليوم - ترامب يتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدة ويؤكد فرض رسوم جديدة

GMT 19:03 2019 الثلاثاء ,09 إبريل / نيسان

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض
العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

GMT 18:55 2019 الثلاثاء ,09 إبريل / نيسان

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

GMT 18:48 2019 الثلاثاء ,09 إبريل / نيسان

بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية تغلق على تراجع
العرب اليوم - بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية تغلق على تراجع

GMT 18:31 2019 الثلاثاء ,09 إبريل / نيسان

تراجع الأسهم الأوروبية الرئيسة
العرب اليوم - تراجع الأسهم الأوروبية الرئيسة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت قميصًا باللون الأبيض وتنورة وردية

سيرينا ويليامز وابنتها في إطلالة أنيقة على "إنستغرام"

واشنطن ـ رولا عيسى

استمتعت سيرينا ويليامز، لاعبة التنس الأميركية بقليل من المرح مع ابنتها، الاثنين الماضي، حيث ارتدت اللاعبة، البالغة من العمر 37 عامًا، ملابس مطابقة مع ملابس صغيرتها، أليكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور، وتضمنت قميص أبيض وتنورة بودل قرنفلية، وعبر "إنستغرام"، شاركت الصورة وكتبت  "أشياء وردية". وبدت سيرينا سعيدة، حيث ارتدت قميصًا أبيض وتنورة وردية وحزام أسود وزوج من أحذية التنس البيضاء، ونظارة شمسية دائرية بلون وردي ووشاح وردي فاتح مربوط حول عنقها، بينما حملت الصغيرة أليكسيس جونيور، مظلة وردية فاتحة للحماية من أشعة الشمس. وشوهدت سيرينا، الأربعاء الماضي، في مدينة نيويورك، في زيارة إلى مكاتب باز فيد "BuzzFeed" في ثوب قميص أنيق مع طبعات لقلوب، الذي كشف عن جمال سيقانها وعززت طولها مع حذاء أحمر عالٍ. ووضعت سيرينا حول ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:13 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

أبرز إطلالات كريستن سيتورات على السجادة الحمراء في عيدها الـ 29
العرب اليوم - أبرز إطلالات كريستن سيتورات على السجادة الحمراء في عيدها الـ 29

GMT 05:08 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

اليابان تصمّم محطة سكك حديدية الاستمتاع بالمناظر الخلابة
العرب اليوم - اليابان تصمّم محطة سكك حديدية الاستمتاع بالمناظر الخلابة

GMT 03:27 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

إيطاليا تفتتح برج جنرالي بتوقيع زها حديد طوله 190 مترًا
العرب اليوم - إيطاليا تفتتح برج جنرالي بتوقيع زها حديد طوله 190 مترًا

GMT 04:50 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

نتنياهو يعلن انتصاره في الانتخابات الإسرائيلية ويبدأ اتصالاته لتشكيل الحكومة
العرب اليوم - نتنياهو يعلن انتصاره في الانتخابات الإسرائيلية ويبدأ اتصالاته لتشكيل الحكومة

GMT 05:43 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

شاب فرنسي يدمج وجوه مشاهير العالم والنتيجة "مُذهلة"
العرب اليوم - شاب فرنسي يدمج وجوه مشاهير العالم والنتيجة "مُذهلة"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:25 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن
العرب اليوم - وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن

GMT 07:07 2015 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

عبد العظيم شلي يشيد بالمعارض التشكيلية في المملكة السعودية
العرب اليوم - عبد العظيم شلي يشيد بالمعارض التشكيلية في المملكة السعودية

GMT 05:08 2019 الأربعاء ,06 آذار/ مارس

"هوندا جيت إيليت" أسرع طائرة خاصة في العالم
العرب اليوم - "هوندا جيت إيليت" أسرع طائرة خاصة في العالم

GMT 15:02 2016 الأربعاء ,24 شباط / فبراير

دار المسنين حكايات وحنين ووجوه تحكي الجحود والقسوة
العرب اليوم - دار المسنين حكايات وحنين ووجوه تحكي الجحود والقسوة

GMT 13:46 2016 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

تحرير 90% من مناطق "جبل مرة" في دارفور من أيدي الحركات المسلحة
العرب اليوم - تحرير 90% من مناطق "جبل مرة" في دارفور من أيدي الحركات المسلحة

GMT 17:16 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

تعليق سما المصري على الراقصة جوهرة المثيرة للغرائز
العرب اليوم - تعليق سما المصري على الراقصة جوهرة المثيرة للغرائز

GMT 08:09 2014 الخميس ,11 أيلول / سبتمبر

انطلاق برنامج الأطفال الشهير افتح ياسمسم في نسخته الجديدة
العرب اليوم - انطلاق برنامج الأطفال الشهير افتح ياسمسم في نسخته الجديدة

GMT 04:27 2017 الجمعة ,10 آذار/ مارس

"إبيزا سيات" الجديدة  في معرض جنيف للسيارات
العرب اليوم - "إبيزا سيات" الجديدة  في معرض جنيف للسيارات

GMT 20:32 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

شبيهات هيفاء وهبي تثرن حالة من الجدل في الأوساط
العرب اليوم - شبيهات هيفاء وهبي تثرن حالة من الجدل في الأوساط

GMT 12:53 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

نسقي مطبخ عصري بنصائح مميزة لديكور عصري متناغم
العرب اليوم - نسقي مطبخ عصري بنصائح مميزة لديكور عصري متناغم

GMT 19:24 2013 الخميس ,23 أيار / مايو

مطربات المغرب يشكون لـ"العرب اليوم" من تجاهل المهرجانات المحلية
العرب اليوم - مطربات المغرب يشكون لـ"العرب اليوم" من تجاهل المهرجانات المحلية

GMT 08:16 2015 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

جمعية طيبة في المدينة المنورة تنظم معرض للمشاريع المهنية
العرب اليوم - جمعية طيبة في المدينة المنورة تنظم معرض للمشاريع المهنية

GMT 03:24 2016 السبت ,06 آب / أغسطس

إريكسبيرغز سلوت في الريف السويدي تحتوي على حديقة كلاسيكية
العرب اليوم - إريكسبيرغز سلوت في الريف السويدي تحتوي على حديقة كلاسيكية

GMT 17:49 2016 الأربعاء ,11 أيار / مايو

الأزرق الفاتح في دهان الجدران أناقة مميزة تزيد من جمالية البيت في فصل الصيف
العرب اليوم - الأزرق الفاتح في دهان الجدران أناقة مميزة تزيد من جمالية البيت في فصل الصيف

GMT 13:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

ريال مدريد يعرض غاريث بيل على ليفربول لضم محمد صلاح
العرب اليوم - ريال مدريد يعرض غاريث بيل على ليفربول لضم محمد صلاح

GMT 04:28 2017 الجمعة ,20 تشرين الأول / أكتوبر

عقل فقيه يُؤكِّد أنّ الابتكار هدف ثابت في مسيرته المهنية
العرب اليوم - عقل فقيه يُؤكِّد أنّ الابتكار هدف ثابت في مسيرته المهنية

GMT 23:05 2016 الأربعاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّض 65 طالبة جامعية للاغتصاب من قبل عناصر "داعش" المتطرف في الموصل 
العرب اليوم - تعرّض 65 طالبة جامعية للاغتصاب من قبل عناصر "داعش" المتطرف في الموصل 

GMT 21:34 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس

أبرز النصائح للحامل البكر
العرب اليوم - أبرز النصائح للحامل البكر

GMT 02:52 2016 الخميس ,07 إبريل / نيسان

داليا البحيري تؤكد أنها بخير وتطلب الدعاء لها بالشفاء
العرب اليوم - داليا البحيري تؤكد أنها بخير وتطلب الدعاء لها بالشفاء

GMT 21:18 2014 الأربعاء ,16 تموز / يوليو

ديوان البلاط السلطاني يقيم إفطارًا لمنتسبيه في صلالة
العرب اليوم - ديوان البلاط السلطاني يقيم إفطارًا لمنتسبيه في صلالة

GMT 08:08 2015 الأحد ,23 آب / أغسطس

عبد السلام النابلسي أسطورة يعشقه ملايين المصريين في أفلام الزمن الجميل
العرب اليوم - عبد السلام النابلسي أسطورة يعشقه ملايين المصريين في أفلام الزمن الجميل

GMT 00:02 2019 الأربعاء ,20 شباط / فبراير

كويكب بحجم "بيغ بن" يندفع نحو الأرض
العرب اليوم - كويكب بحجم "بيغ بن" يندفع نحو الأرض
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab