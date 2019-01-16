الأسهم الامريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بدعم من نتائج بنك أوف أمريكا وجولدمان

استهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم مرتفعة بدعم من الأسهم المالية بعد أرباح قوية حققها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 74.32 نقطة، أو ما يعادل 0.31 بالمئة، عند الفتح إلى 24139.91 نقطة ، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 4.45 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 2614.75 نقطة ، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 9.92 نقطة، أو 0.14 بالمئة، ليصل إلى 7033.75 نقطة.