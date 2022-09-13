الدولار يسجل رقماً قياسياً جديداً مقابل الليرة اللبنانية
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الدولار يسجل رقماً قياسياً جديداً مقابل الليرة اللبنانية

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العرب اليوم - الدولار يسجل رقماً قياسياً جديداً مقابل الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

عاود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار اليوم الجمعة الهبوط، ليتخطى الدولار عتبة الـ36 ألف ليرة وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار بين 36350 و36479 ليرة لبنانية.

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الدولار يسجل رقماً قياسياً جديداً مقابل الليرة اللبنانية الدولار يسجل رقماً قياسياً جديداً مقابل الليرة اللبنانية



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