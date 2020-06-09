اليابان تُقدم منحة مالية لتونس بقيمة 500 مليون يان ياباني

قدمت اليابان اليوم منحة مالية لتونس بقيمة 500 مليون يان ياباني لشراء مستلزمات ومعدات طبية.

وتهدف المنحة -وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية- إلى تدعيم القطاع الصحي في تونس، وتعزيز قدرته على رصد الأمراض المعدية وتطوير الخدمات الصحية خاصة في ميدان التصوير بالأشعة والتصوير بالصدى.