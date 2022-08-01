صادرات السعودية من النفط الخام تقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين

قفزت صادرات السعودية من النفط الخام في يوليو/ تموز إلى أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020، وسط ضغوط دولية لخفض أسعار النفط المرتفعة. وصلت الشحنات البحرية المرصودة من المملكة إلى نحو 7.5 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ". يقارن ذلك مع 6.6 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران. تتعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لضغوط متزايدة لضخ مزيد من الخام، حيث يتم تتداول أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل وتسهم في التضخم العالمي.