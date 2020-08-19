محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء العراق تحقيق الاستقرار في أسواق النفط

تلقي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي اليوم اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وبحثا الطرفان الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" وأكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.