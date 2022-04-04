وزارة المالية السعودية تدرس آثار مراجعة الإقرارات الضريبية على الشركات
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وزارة المالية السعودية تدرس آثار مراجعة الإقرارات الضريبية على الشركات

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العرب اليوم - وزارة المالية السعودية تدرس آثار مراجعة الإقرارات الضريبية على الشركات

وزارة المالية السعودية تدرس آثار مراجعة الإقرارات الضريبية على الشركات
الرياض ـ العرب اليوم

تدرس وزارة المالية السعودية تأثير مراجعة وتدقيق الإقرارات الضريبية على قطاع الأعمال في البلاد، في مسعى لتفادي التهرب الضريبي ومكافحته.

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وزارة المالية السعودية تدرس آثار مراجعة الإقرارات الضريبية على الشركات وزارة المالية السعودية تدرس آثار مراجعة الإقرارات الضريبية على الشركات



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