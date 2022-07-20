المركزي الكويتي ينفي صرف مساعدات بأكثر من 2 مليار دولار للمقيمين

نفى الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن صرف الجهاز مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار كويتي ما يعادل 2 مليار و343 مليون دولار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي 2015 و2016. وقال الجهاز المركزي الكويتي في بيان اليوم الأربعاء إن "المبلغ الصحيح 25 مليون دينار وهو مجموع ما قدمته الجمعيات الخيرية الكويتية الحكومية والأهلية خلال تلك الفترة وليس 721 مليونا". وأضاف أنه "بتاريخ 18 ديسمبر من عام 2016 قام الجهاز بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء الكويتية بالعدد رقم (14676) بصفحة (7) قسم المحليات".

وأوضح أن "الجهاز المركزي يبين هذه الحقائق للشعب الكويتي معلنا استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه ست سنوات دون الإشارة إلى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك مما يعتبر جزءا من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته". ودعا الجميع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه كل من يخالف ذلك.