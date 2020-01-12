البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

غلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.17%، عند مستوى 1822.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 ملايين دينار أردني، وسط تداول 5.0 ملايين سهم، نفذت من خلال 1,701 صفقة.